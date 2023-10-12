Bahçelievler'de 22 Eylül 2022 tarihinde yaşanan bir olayda, Güney Erbil adlı kişi, babası Hasan Erbil'i boğarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle mahkemeye çıkarıldı. İlk duruşmada Güney Erbil, şu savunmayı yaptı: "Ben olaydan 1,5-2 ay önce Elazığ'a taşınmıştım. Olaydan bir gün önce de İstanbul'a gelmiştim. Saat gece 02.00 sıralarında eve gittiğimde babam uyandı. Neden geldin diyerek bana küfür etti. Tartıştık, itişip kakıştık. Alkollü olduğu için ayakta fazla duramıyordu. Yatak odasının kapısının önünde benim boğazımı sıktı, ben de onun boğazını sıktım. Ellerini ittirdim. Yatağa uzanmasını söyledim. Biraz direndi bende yardımcı oldum. 'Sus sakin ol ben zaten çıkıp gidiyorum' dedim. O sırada beni yatağın üzerine çekti. Tekrar boğazıma sarıldı. Bende onun boğazına sarıldım. Kendimi kurtarmak istiyordum. Bir baktım yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başladı. Kolları düşmeye başladı. Panik içerisinde evden çıktım aşağı indim. Telefonumun şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım. Pandemi bitse de ben açık havada da olsa maske takmaya devam ediyordum. O gün hava bulutluydu yağmur yağacak gibiydi kapüşonu da o yüzden takmıştım."

Güney Erbil'in kardeşi Arkın Erbil ise şikayetçi olarak şunları dile getirdi: "Benim babam, sanığın anlattığı gibi bir insan değildir. Son gününe kadar kardeşimin de arkasında olmuştu. Hem babamın alkollü olduğunu ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söylüyor. Hem de boğuştuklarını söylüyor. Babam ne anneme, ne bize, ne de etrafındaki hiç kimseye küfür etmezdi. Şizofreni olduğu iddiasının doğru olmadığını düşünüyorum. Annemin ölümünden sonra sanık çok değişti. Sanık babamla yaşamak istemiyordu. Hatta babama 'Aşağıya atla öl, öl artık' diye laflar söylemiş. Bunu bana eşim anlattı."

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada tutuklu sanık Güney Erbil, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Güney Erbil'in avukatı Rıdvan Baybars, müvekkilinin daha önce ailesi tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine tedavi için yatırıldığını, ancak belirli bir süre sonra tedaviyi kaçtığını belirtti. Baybars, mahkemenin alacağı rapor sonucunda müvekkilinin akıl hastalığının tespit edileceğini ve bu bağlamda ceza verilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti. Mahkeme, Güney Erbil'in akıl sağlığının değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianamede ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bilgilere göre, 22 Eylül 2022 tarihinde Hasan Erbil'in işe gitmemesi üzerine adresine gidildi. Ancak kimseye ulaşılamayınca yakınları haberdar edildi. Evde anahtarla girildiğinde, yatak odasında Hasan Erbil'in cansız bedeni bulundu. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi sırasında, maktulün boynuna bası yapıldığına dair bulgular tespit edildi. Güney Erbil'in, olay günü gece saat 03.30 civarında evden çıktığı, başını kapattığı kapüşonlu kıyafetiyle maske taktığı kaydedildi. Daha sonra bir taksiye binerek İstanbul otogarına gittiği ve Elazığ'a bilet alarak seyahat ettiği belirlendi. Sanık, babasını yatakta uyurken boğarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanıyor.