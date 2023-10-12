Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında, ürün fiyatlarını birlikte tespit ettikleri iddialarıyla bir soruşturma başlattı. Kurul, bu iddiaları araştırmak üzere yapılan ön incelemelerin sonuçlarına ulaştı. Ön inceleme, firmaların 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinde yasaklanan rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacı taşıyan eylemlerde bulunup bulunmadığını araştırmak için yeterli bilgi ve belge elde etti. Bu nedenle Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma başlatma kararı aldı.

Rekabet Kurumu, açıklamasında" "Rekabet Kurulunun 10.08.2023 tarihli ve 23-37/711-M sayılı kararı uyarınca ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen önaraştırmada elde edilen bulgular Kurulun 21.09.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 23-45/850-M(2) sayı ile karar verilmiştir." dedi.