BEKLENMEDİK YERDEN GELEN KÖTÜLÜK: BACAK TÜYLERİ

Fit kalmak için egzersizlere ve diyete önem veriyoruz. Vücudumuzun bakımını yapıyoruz ve sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Ama zayıf kalmak için çalışmak ve vücut temizliği gibi iki faktörün birleşiminden şeytani bir kötülük çıkacağı hiç aklınıza geldi mi?

Vücut temizliğinden kastımız bayanların bakımlarından bahsediyoruz. Bazı erkeklerde bacaklarındaki istenmeyen tüyleri keserken ancak genelleme yapacak olursa bunu yapmayan bayan yok gibi bir şey. Bacaklarınızdaki tüyleri aldıktan sonra tekrar büyüdüklerini ve hatta zamanla arttığınıda mutlaka farketmişsinizdir. Bunun nedeni vücudun kendini koruma amaçlı oluşturduğu bu tüylerin aslında vücuda büyük faydalarının olmasıdır. Artık pantolon, içlik, külotlu çorap, kaban gibi kıyafetlerle dolaştığımızdan bu tüylerin yararlarından faydalanamamaktayız. Yalnızca istenmeyen tüyler olarak anılmaktalar. Fakat vücududumuz bunu uzun bir zaman daha, bir sonraki evrilmiş nesile kadar, kabul edemeyecektir. Bu yüzden tüy üretimine dur durak bilmeden devam edilecektir. Hatta bu üretim vücut için o kadar önemli ki bazı metabolik fonksiyonları ihmal etmek üzere tüy üretimi devam eder. Bizde inat ederek kesmeye devam ettikçe bacaklarda bulunan büyüme hormonlarının çoğu bu tüyler üzerine çalışır, tüylerin büyümesi herşeyden önemli olduğu için vücudumuza gerekli olan proteinler buraya gider ve tüyleri oluşturur. Normal zamanlarda fazla proteinlerin bu bölgeye nakledilmesi büyük sıkıntılar doğurmaz ancak spor yapıyorsanız metabolizmanıza ekstradan yük olarak karşınıza çıkmakta. Bayanlar bu konuda erkeklerden daha şanslı çünkü erkeklerdeki büyüme hormonlarının yüzde 80'i bacaklarda bulunmakta. Dikkat edin boyunuz bile kısa kalabilir.