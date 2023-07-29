Bursaspor'un tutkulu taraftar grubu Teksas, heyecan verici bir adım atarak tüm Bursaspor taraftarlarını ve imza veren üyelerini n saat 14.00'te Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde toplanmaya davet etti.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, mevcut yönetimin Olağanüstü Kongre düzenlemesi için girişimde bulunuyor. Teksas grubu, bu önemli adımı desteklemek amacıyla kongre için gerekli imzaları topladı ve yarınki etkinlikte evrakları Divan Kurulu Başkanlığı'na sunacak.

Temsil ettikleri Bursaspor'un geleceğini her şeyin üstünde tutan Teksas, yaptığı açıklamada, "Bursaspor'un geleceği tüm kişisel ihtirasların üstündedir. Omuz omuza, kongre için topladığımız imzaları yarın teslim ediyoruz. İmza veren tüm üyelerimizi ve tüm taraftarlarımızı, yarın saat 14.00'te Özlüce Tesisleri önüne bekliyoruz" şeklinde duyuruda bulundu.

Bursaspor camiasının bu önemli etkinliğe gösterdiği yoğun katılım, kulübün geleceği için umut vaat ediyor. Taraftar grubu Teksas'ın bu çabaları, Bursaspor sevdalılarının bir araya gelerek kulübünün daha parlak yarınları için mücadele azmini ortaya koyuyor. Yarınki etkinliğin, Bursaspor'a yeni bir dönem açacak önemli bir adım olması bekleniyor.