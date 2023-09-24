İzmit Belediyesi ve Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ortalığıyla hayata geçirilen Bağ Projesine katılan Kadın Girişimciler 4. KOİDER Bazaar buluşmasında stant açtı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen KOİDER Bazaar etkinliğine katıldı.

Etkinliğe katılan girişimci kadınlar arasında İzmit Belediyesi ve Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) ortalığıyla hayata geçirilen Bağ Projesine katılan kadın girişimciler de vardı.

KOİDER Bağ projesinde yer alan Fatma Çelebi - İzmit Gül Bahçe, Hediye Nur Dalkılıç - Yadigar, Tülay Kütük - Kütük Home Dizayn ve Nilay Özcan - By Nilay Taş isimli firmaları ile stant açtı. Başkan Hürriyet stantları ziyaret ederek girişimci kadınlarla bol bol sohbet etti. Girişimci kadınlar da Hürriyet’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.