İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar’da esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar’da esnaf ziyareti yaptı. Ziyareti sırasında Kurum’a Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ziyareti sırasında Kurum, gençler için vaatlerini soran esnafa, “Meslek sahibi olsunlar ki kendi iş yerlerini açsınlar, kendileri üretsinler. Okul hayatıyla ilgili de onları destekleyeceğiz. Eğitim öğretim İstanbul’da külfet olmayacak” dedi.

Esnaf ise Kurum’a “Bizde birlikte çalışacak ve oylarımızı Murat Kurum’a verip İstanbul’un Muradını bekleyeceğiz. Benim 4 oyumu da Murat beye vereceğim” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine Kurum, “Sizin gibi vatan millet sevdalısı annelerimiz olduğu sürece bizi kimse yıkamaz” ifadelerini kullandı.

Lokanta sahipleri Kurum’u seçimden sonra yemeğe davet etti.

Kurum’a lokum ikram edip yüzde 60 ile kazanmasını beklediğini dile getiren bir esnaf ise “Malatya’da yaptığınız hizmetlere de hayranız. Büyük bir heyecanla İstanbul’a gelmenizi bekliyoruz” şeklinde desteğini belirtti.

Murat Kurum ziyaret ettiği bir dönercide döner keserek vatandaşlara ikram etti. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.