Bağcılar Belediyesi’ne ait Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’nde kedi ve köpekler, sıcaklığın 36 dereceyi aştığı bu günlerde buharla serinletiliyor.

Ağustos itibarıyla “eyyam-ı bahur" etkisine giren Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmeye başladı. Termometrelerin 36 dereceyi aştığı bu günlerde uzmanlar hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aşabileceğini belirtti. Kavurucu sıcaklıklar vatandaşlar kadar sokak hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Duyarlı çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Bağcılar Belediyesi, sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları için buharla serinletme sistemini hizmete soktu. Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi’nde hayata geçirilen sistem hayvanların gün içinde en çok zaman geçirdiği ve gezdiği alanlara kuruldu. Gün içinde belirli periyotlar halinde üstten püskürtülen buharla hayvanlara serinletme işlemi yapılıyor.

"Bütün canlar bize emanet"

Öte yandan bu süreçte sokakta yaşayan havanlar da unutulmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hayvanlar için 63 parkta ve sokaklarda belirlenen noktalara mama ve su bırakıyor. Böylece can dostlarımız ihtiyaçlarını gün içinde zorlanmadan karşılıyor.

İlçede yaşayan herkes gibi hayvanlara karşıda sorumlulukları olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Hayvanlarımız için soğuk hava püskürtme cihazı kurduk. Hem serinlemelerini hem de rahat olmalarını sağlıyoruz. Bütün canlar bize emanet. Onlara en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.