Bağcılar’da tek katlı bir gecekonduda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen ev cep telefonu kamerasına yansırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1968 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan gecekonduyu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Alev topuna dönen gecekondu ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.