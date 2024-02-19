Çetinkaya'nın vurguladığı projeler arasında, sanayi esnafının belediyeye ödediği çöp vergisi, atık su parası ve park cezaları gibi mali yüklerin azaltılması bulunuyor. Bununla birlikte, sanayi bölgelerindeki esnafın talepleri doğrultusunda ücretsiz çöp toplama hizmetleri sunulacak ve binaların dış görünümleri ile ilgili estetik çalışmalar yapılacak.

Çetinkaya'nın bu sözleri, şehirdeki sanayi esnafının daha iyi bir iş ortamına kavuşmasını ve belediyenin esnafı daha yakından tanıması ve ihtiyaçlarına daha duyarlı bir şekilde yaklaşması bekleniyor.

İnegöl'deki sanayi esnafı, Çetinkaya'nın bu sözleriyle birlikte geleceklerinin daha güvenli ve daha destekleyici bir belediye yönetimi altında olacağına dair umutlarını dile getiriyor.