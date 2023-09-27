Bağlama, günümüzde de birçok insanın merak edip, kullandığı bir çalgıdır. Bu haberimiz bağlama çalmaya başlamak isteyenler için geliyor. Bağlama nasıl öğrenilir? Öğrenci bağlaması fiyatları nasıl?Taha ÇELİKBAŞ - Esma GÜLBAHAR - Reyhan ÖZBAKIR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Bağlama ya da saz, Türk halk müziğinde yaygın olarak kullanılan telli tezeneli bir çalgı türüdür. EKA Saz evi sahibi ve bağlama eğitmeni Ozan Oral, bağlama hakkında merak edilenleri Herkes Duysun mikrofonuna açıkladı.

Bağlama öğrenmek için bireysel ders alınması gerektiğine dikkat çeken Ozan Oral, bu işin bir sonu olmadığını söyledi.

https://youtu.be/cTStNBnrzqs

Bağlama çalmayı öğrenmek için işi bilen birinden yardım alınması gerektiğine değinen Oral, “Bilen bir kişiden yardım almadan bu süreç çok zorlu oluyor. Biz kayıt açıyoruz. Toplu ders değil, özel ve bireysel dersler veriyoruz ve derslere de kendim giriyorum. Kayıt yaptıktan sonra öğrencimize bağlama temin ediyoruz çünkü bağlaması olmak zorunda ve evde çalışması gerekiyor, burada öğrendiği yetmez. Belirli bir süre zarfında yaş sınırı olmaksızın, okuma yazması olan her kişi bunu yapabilir. 5-6 ayda insanlar kendilerine yetecek kadar çalmayı öğreniyorlar. Fakat bu işin sonu yok kimse ben oldum diyemez.” dedi.

Bağlama fiyatlarının 1500 TL’den başladığına değinen Ozan Oral, öğrenci seviyesi bağlamalar şu anda bin 500-2 bin TL arasında, kaliteli sazlar dediğimiz türler 4 bin 500-7 bin 500 TL arasında, profesyonel sazlar 10 bin -13 bin TL arasında, oyma ağaçlar ise 15 bin ile 25 bin TL arasında olduğunu söyledi.