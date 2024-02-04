MALZEME LİSTESİ:

1,5 kg tavuk kanadı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı biber salçası

Kekik

Karabiber

Tuz

Zeytinyağı

ERİŞTESİ İÇİN:

3 su bardağı erişte

1 tutam fesleğen

3 diş sarımsak

Tuz

Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI: Sarımsakları ince ince doğruyoruz. Geniş bir karıştırma kabına tavuk kanadı sosu için, zeytinyağı döküyoruz. Kekik, karabiber, tuz, sarımsak ve biber salçası koyuyoruz. Kaşıkla sosu karıştırıyoruz. Tavuk kanatları karıştırma kabına koyup sosla iyice karıştırıyoruz. İyice harmanlayıp sosluyoruz. Cam fırın kabına tavuk kanatlarını diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Tencereye su koyup kaynatıyoruz. İçine zeytinyağı ve tuz koyuyoruz. Su kaynayınca içine erişteyi koyuyoruz ve haşlıyoruz. Haşlanan erişteyi süzüyoruz. Fesleğeni ve sarımsağı doğrayıcıya koyuyoruz. Zeytinyağını ve tuzunu koyuyoruz. Doğrayıcıdan geçiriyoruz. Erişteyle fesleğenli sosu karıştırıyoruz ve servis tabağına döküyoruz. Kenarlarına tavuk kanatları koyarak servis ediyoruz.