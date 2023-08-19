Bahçekaya mahallesi güzelleştirme ve sosyal yardımlaşma derneği kuruldu. Dernek kurucu yönetim kurulu Oylat kaplıcaları Çağlayan otelde ilk toplantısını yaptı. Derneğe bir günde 35 üye katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim eski Müdürü ve Dernek Kurucu Başkanı Mehmet Baştürk, "Derneğimizin amacı mahallemiz (köyümüz) ile ilgili cami ve müştemilatı, okul, eğitim, burs, yardıma muhtaç ailelere yardım, spor, içme ve sulama suyu, yol ve diğer mahallemizle ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, gelir ve giderleri zaptu rapt altına almak gelir ve giderleri kanun ve tüzük çerçevesinde değerlendirmek amacı ile derneğimizin oluşturduk. Dernek kurucularımız; mehmet Baştürk, fevzi Baydur, Yaşar Ersoy, Mustafa Sabri Yıldırım, Ahmet Nuri Baştürk, Ömer Seçgin, Ramazan Şimşek' ten oluşmaktadır. Bu arkadaşlarımız gönüllü olarak mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek için gönül birliği içerisinde görev kabul ettiler. Bu akşam bizi misafir eden oylat A.Ş. ve Murat Gültekin arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca derneğimizin bütün çalışmalarında muhtarımız Osman nuri Baştürk ve Kooperatif Başkanı Recep Baştürk yönetim kurullarıyla destek vermektedir. Dernek, muhtarlık ve kooperatif olarak elbirliği çalışacağız. Biz bir ve bütünüz. Rabbim mahcup etmesin." dedi.

Dernek 6 ay içerisinde kongre yaparak yeni yönetim kurulu oluşturacak.