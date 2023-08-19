Yıldırım’da öncelik kentsel dönüşüm Yıldırım’da öncelik kentsel dönüşüm

Bahçekaya mahallesi güzelleştirme ve sosyal yardımlaşma  derneği  kuruldu. Dernek kurucu yönetim  kurulu Oylat kaplıcaları Çağlayan  otelde  ilk toplantısını yaptı. Derneğe bir günde 35 üye katıldı.
Toplantıda konuşan Milli Eğitim eski Müdürü ve Dernek Kurucu  Başkanı  Mehmet Baştürk, "Derneğimizin  amacı mahallemiz (köyümüz) ile ilgili   cami ve müştemilatı,  okul, eğitim, burs, yardıma muhtaç ailelere yardım, spor, içme ve  sulama suyu, yol  ve diğer  mahallemizle ilgili tüm iş ve işlemleri  yapmak, gelir ve giderleri zaptu rapt altına almak  gelir ve giderleri kanun  ve tüzük çerçevesinde  değerlendirmek  amacı ile derneğimizin oluşturduk. Dernek  kurucularımız; mehmet Baştürk, fevzi Baydur, Yaşar Ersoy, Mustafa  Sabri Yıldırım, Ahmet Nuri Baştürk, Ömer Seçgin, Ramazan  Şimşek' ten oluşmaktadır.  Bu arkadaşlarımız gönüllü olarak mahallemizi daha yaşanabilir hale getirmek için gönül birliği içerisinde görev kabul  ettiler. Bu akşam  bizi misafir eden oylat A.Ş. ve Murat Gültekin arkadaşımıza teşekkür  ediyoruz. Ayrıca derneğimizin bütün  çalışmalarında muhtarımız  Osman nuri  Baştürk  ve Kooperatif Başkanı  Recep Baştürk yönetim kurullarıyla destek vermektedir. Dernek, muhtarlık ve kooperatif  olarak elbirliği çalışacağız.  Biz bir ve bütünüz. Rabbim mahcup  etmesin." dedi.
Dernek 6 ay içerisinde  kongre yaparak  yeni yönetim  kurulu  oluşturacak.