Bursa’da yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre kent için 29 Eylül 2026 Salı günü kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışların gece saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusunda etkili olması bekleniyor.

BURSA’DA YAĞIŞ 21-50 KG/M²’YE ULAŞABİLİR

Bursa genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması ve metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında düşmesi bekleniyor.

Kent için yapılan uyarının 29 Eylül saat 00.00 itibarıyla başlayacağı ve aynı gün saat 21.00’e kadar geçerli olacağı bildirildi.

SEL VE SU BASKININA KARŞI DİKKAT

Kuvvetli yağışlarla birlikte Bursa’da sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, özellikle 29 Eylül Salı günü gece yarısından saat 21.00’e kadar vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.