MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere yönelik yazılı açıklama yaptı.

Son genel seçimlerle birlikte Türk milletinin Cumhuriyet’in 100’ncü yıldönümünde mühim ve müessir bir kazanıma imza attığını ve kutlu iradesiyle önümüzdeki 5 yılın ve Türkiye Yüzyılı’nın yol haritasını belirlendiğini kaydeden Bahçeli, egemenliğin yegâne sahibi olan milletin istikbal ve istiklal haklarına gölge düşürmediği gibi zillet ve hezimet siyasetine de şans tanımadığını belirtti.

"Hiç kuşku yok ki, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde kazanan hem Türkiye hem de Türk milleti olmuştur" diyen Bahçeli, "Bu mezkur ve müstesna kazanımın 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlere aynısıyla yansıması merkezi yönetimden yerel yönetimlere uzanan hat boyunca Türkiye’nin gücüne güç katacaktır" dedi.

"Bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Muğla, Hatay, Eskişehir, Tekirdağ ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile birlikte HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir" mesajını veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasına, yerel yönetimlerdeki mevzi ve merkezkaç istila son bulması gerektiğinin altını çizdi.

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı yerel yönetimlere çöreklenen bozguncu anlayışın milli güvenliği ve toplumsal huzuru sarstığı kanaatinde olduğunu kaydetti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecinin 24 Temmuz'da başlatıldığını ve 1 Ağustos itibariyle de ülke sathına etaplar halinde yayılmasının kararlaştırıldığını belirten Bahçeli, “2024’e Doğru, Diyar Diyar Anadolu” temasıyla çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.

Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Hedefimiz, “İstikrar ve Hizmet İçin, Uyumlu Yönetimle, Umutlu Geleceğe” ulaşmaktır. Hedefimiz, “Merkezden Yerele, İstikrarı Bozmadan Umuda Doğru” yol almaktır. Hedefimiz, “Aklın Yolu Bir, Genelden Yerele Birlik, Ülkede Yönetimde Dirlik” oluşturmaktır. Hedefimiz, “Ayırmadan, Ayrışmadan Yerelde İktidar, Ülkede İstikrar” sağlamaktır. Hedefimiz, “Yönetimde İstikrar, Daha Güçlü İstikbal”dir. Hedefimiz, “Yeni Yüzyıl, Lider Türkiye, Üretken Belediye”dir. Hedefimiz, “Güçlü Yasama, Kararlı Yürütme, Uyumlu Belediye”dir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Mahalli İdareler Seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz; mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz; Cumhur İttifakı’nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermektir. Gayret bizden, tevfik Allah’tandır."