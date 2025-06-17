Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşinci gününe giren İsrail-İran çatışmalarına dair yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı geniş kapsamlı saldırının hem bölgeyi hem de dünyayı kaygı içinde bıraktığını belirtti. “Küresel emperyalizmin kiralık katili” olarak nitelendirdiği İsrail’in asıl stratejik hedefinin Anadolu coğrafyasını kuşatarak Türkiye’nin terörsüzleşme sürecini baltalamak olduğunu savundu. Gazze’deki masum sivillerin can kayıplarının unutulmayacağını vurgulayan Bahçeli, İsrail’in hukuk tanımayan ve insan hakları ihlallerinden kaçınmayan tavrının eşine az rastlanır olduğunu söyledi. Barışın tarafı olduklarını ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü çok yönlü diplomasi çabalarıyla hem insani hem de vicdani sorumluluğunu yerine getirdiğini, savaşın hiçbir kazananı olmadığını, barışın ise kazananlarının çok olduğunu dile getirdi. ABD Başkanı Trump’ın çelişkili açıklamalarını da eleştiren Bahçeli, Trump’ın barış girişimlerine daha cesur destek vermesi gerektiğini kaydetti. İran ile İsrail arasında derhal diyalog ve barış ikliminin tesis edilmesinin bölgesel istikrar açısından elzem olduğunu, aksi takdirde yangının küresel ölçekte yıkıcı etkiler doğurabileceğini vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi