Bahçelievler Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yılına ithafen "Cumhuriyet " olarak adlandırılan elektrikli tramvayı hizmete açtı. Yerli üretim olan nostaljik görünümlü tramvay, Bahçelievler halkına ücretsiz hizmet verecek.

Bahçelievler Belediyesi Cumhuriyetin 100. yılına özel Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Şirinevler Meydanı’nda hizmet verecek olan nostaljik tramvayın açılışını gerçekleştirdi. Nostaljik tramvayın açılış törenine AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Açılışın ardından protokol tramvaya geçip ilk seferi gerçekleştirildi. Elektrikli, yerli ve milli üretim olan tramvay, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde gidip gelecek. Enerjisinin yüzde 20’si tavanına yerleştirilen güneş enerjisi panellerinden, geri kalan kısmını ise elektrikli şarj ünitesinden sağlanacak. Aynı zamanda tam şarj ile yaklaşık 15 saat hizmet verebilecek. Oturarak ve ayakta 40 yolcu kapasiteli tramvaya binişler Bahçelievlerlilere ücretsiz olacak.

"Bahçelievler halkına ücretsiz sunacağız"

Tramvayın Bahçelievler halkına ücretsiz olacağını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bu nostalji tramvayımız, 40 kişi alıyor. Önden arkadan kullanılabiliyor. Çok güzel bir şey yerli malıdır. Tramvay elektrikli üzerinde güneş paneli var. Yüzde 20 oradan elde ediyor. Gerisi şarjdan alıyor. 15 saat boyunca çalışan bir tramvayımız olacak. Bahçelievler halkına ücretsiz sunacağız. Buraya diğer ilçelerden vatandaşımız gelecek. Esnafımız cirosu artacak. Geldiğimiz günden beri bakış açımız bu. 5 yıla doğru gidiyoruz. Yüzde 98 icraatlarımızı yaptık” dedi.

Açılışta konuşan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bakın 31 Mart’ta seçime gidiyoruz. Ben açık yüreklilik, gönül rahatlığıyla cesaretle azimle AK Parti Belediyeciliğinin Türkiye’de ve dünyada marka olmasının verdiği huzurla şunu söylüyorum hemen yolumuzun karşında da 20 yıldır CHP yönettiği bir belediye var. Hemşerilerimiz kalp ile belediye desinler. Sadece son beş yılı karşılaştırsınlar. Yolun karşında ki 20 yıldır CHP ile yönetilen belediyenin beş senede yaptığı işleri ortaya koyun, bir de Bahçelievler Belediyesinin beş senede yaptığı işleri ortaya koyun. Biraz önce bilim merkezinde ki gibi bizim ki 125 kilometre ile gidiyor, onların ki 35 kilometre olamıyor. Bahçelievler’imizde bugünde güzel bir hizmetin açılışını hep beraber yapacağız. Belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bu güzel hizmetimiz, nostalji tramvayımız hem bir nostalji havası hem fotoğraf anlamında ziyaret destinasyonu olması anlamında katkı da olurken ulaşım hizmeti de oluyor. Onun için tebrik ediyorum. Şimdi buradan Bahçelievler’de ki kardeşlerimize tekrar şunu hatırlatmak istiyorum. İlçe Başkanımız burada, Belediye başkanımız, yönetici arkadaşlarımız Bahçelievlerli kardeşlerimiz 31 martta yeniden rekor oyla yeniden AK Parti Belediyeciliği diyor muyuz? Bununla beraber Büyükşehir de yeniden İstanbul’un anahtarını hep beraber reise, Cumhurbaşkanımıza verecek rekor oyu Bahçelievler’den alıyor muyuz” şeklinde konuştu.

"Taksimi aratmayan görüntüler"

Açılışa gelen Menduh Alp, “Şirinevler’de oturuyorum. 30 yıldır buradayım ilk defa böyle bir şey gördüm ve güzel. Taksimi aratmayan görüntüler, kartpostal dönemlerinde insanlar gelip fotoğraf çeker. Gezerek çoluk çocuğuyla. Güzel bir anı olur insanlar için. Keşke her semtte her merkezi yerde böyle şeyler bulunsa. Ülke için insanların enerjisi ve motivesi için bir moral olur” ifadelerini kullandı.

"Ben Şirinevler de yasayan biri olarak mutluyum”

Arzu Özalp ise “Bizim belediye başkanımız zaten çalışkan bir insan ve yenilikçi. Taksimden sonra Şirinevler’de böyle bir tramvayın olması ve tabii tekerlekli olması ve raylı sistemin olmaması farklılık oluşturdu. Ben Şirinevler de yasayan biri olarak mutluyum” dedi.