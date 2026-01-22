İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde selam vererek girdiği kuyumcuyu soyan hırsızlık şüphelisi yakalandı.Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda altın ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçelievler ilçesi Kocasinan Mahallesi'nde 15 Ocak saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, cerrahi maskeyle bir kuyumcuya selam vererek giren şüpheli, kasada bulunan kişiden vitrindeki altınları çantaya doldurmasını istemiş, silah tehdidi ile bilezikleri çantaya doldurtan şüpheli yaya olarak olay yerinden ayrılmıştı. İhbar üzerine şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik İlçe Emniyet birimleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saha ve kamera çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından soygunu gerçekleştiren kişinin 49 yaşındaki Hüseyin A. olduğu öğrenildi. Şüpheli, Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Şüpheli Hüseyin A.'nın ikametinde yapılan aramada 2 adet bilezik ele geçirildi. Esenyurt'taki iş yerinde yapılan aramalarda ise dolap ve imalathane bölümünde 23 adet bilezik, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 9.19 mm fişek ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 25 adet bilezik, ruhsatsız tabanca ve fişeklerle birlikte şüpheli Hüseyin A., getirildiği tahkikat Gasp Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.