İnegöl’de Huzur Mahallesinde bir araya gelen DEM Parti üyeleri, Suriye’de yaşanan son gelişmelerin ardından basın açıklaması yaptı. Suriye Ordusunun SDK’ye yönelik düzenlediği operasyonlarını sert bir dille eleştiren DEM Parti, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere gözlemci statüsündeki ülkelere de sert mesajlar gönderdi.

Eyleme dönüşen basın toplantısında sık sık sloganlar da atıldı. Pankart açılan gösteri de düzenlenen basın toplantısında DEM Parti üyesi şu şekilde konuştu; “Rojava’nın kazanımlarını korumakta kararlıyız. Özerk yönetimin, ortak yaşam iradesinin yanındayız. Kürt halkı bu tür saldırılara karşı örgütlü, ulusal ve demokratik birlik ruhuyla direniş hakkını temel alarak duracaktır. Hiçbir güç halkımızı temsil almayı başaramamıştır, başaramayacaktır. Uluslararası güçleri, birleşmiş milletleri ve ilgili tüm aktörleri artık izleyici konumundan çıkmaya çağırıyoruz. Sivillerin korunması için derhal sorumluluk alınmalı, saldırılar acilen durdurulmalı. Sessizlik bu suça ortak olmaktır. Kürt halkını yalnız bırakmayın.”

Düzenlenen eylemi sosyal medya hesabından paylaşan DEM Parti Bursa il başkanlığı şu ifadeleri kullandı; “İnegöl ilçemiz Rojava’ya dönük saldırıyı kınamak için basın açıklaması düzenledi. Yaşananlar Kürtlere yönelik imha ve inkar politikalarının devamıdır kabul etmiyoruz.”