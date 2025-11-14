Bahçelievler Belediyesi, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıkan ancak Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için ilçede anlamlı bir program düzenledi. Şirinevler Ulu Camii’ndeki programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı. Program kapsamında Bahçelievler’in 13 camiinde mevlit okutuldu, dualarla lokma ikramında bulunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda şehitler için dualar edildi, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

"Hepimizin başı sağ olsun"

Şehitlere duyulan minneti dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Hepimizin başı sağ olsun. 20 şehidimiz var. Rütbesi ne olursa olsun, binbaşı da var, uzman erbaş da var. Bizim için önemli olan, canımızın, Mehmetçiğimizin şehit olmasıdır. Hepsine Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. Dün de Hırvatistan’da Orman Genel Müdürlüğünden bir pilotumuzu şehit verdik, ona da rahmet diliyorum" dedi.

"Şehitlerimiz bu toprakları kanlarıyla suladı"

Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Bahadır, "Şehitlerimiz bu toprakları kanlarıyla suladı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde özgürce yaşıyor, okula gidiyor, geziyor, eğleniyorsak, bu onların ve gazilerimizin sayesindedir. Allah hepsinden razı olsun. Bahçelievler Belediyesi olarak Cuma namazı öncesi mevlit okuttuk, sonrasında da ruhları için lokma dağıttık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisine teşekkür ediyorum. Türkiye acılı günlerde de sevinçli günlerde de birlik içindedir. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın. Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ilelebet devam edecektir" diye konuştu.