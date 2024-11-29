Toktaş, konuşmasında, Devlet Bahçeli'nin, DEM Partisi ile olan sıcak ilişkisini ve Bahçeli'nin DEM Partisi'ni TBMM'ye davet etmesini sert bir dille eleştirdi.

Toktaş, şunları söyledi:

“Öncelikle muhterem Genel Başkanım Meral Akşener’in, ve çok kıymetli kardeşim Selçuk Türkoğlu’nun selamlarını getirdim. Kendisi şu an Van’da, yarın Diyarbakır’da olacak. DEM Partili belediyeler, işçilerin ekmeğiyle oynuyor, onları desteklemek için oradalar.

İlçe Başkanımız Recep Bayrak’a ve bu organizasyonu düzenleyen tüm gönüldaşlarıma teşekkür ediyorum. Ancak Turan abi, bizi neden bu kadar küçük bir salona aldın? Herkes ayakta, sığmıyoruz!

Bazılarına seslenmek istiyorum; ‘İYİ Parti bitti, bitecek’ diyenlere diyorum ki: Bu insanlar olduğu sürece, memleketin hali böyle olduğu sürece mutlaka iyiler kazanacak. İYİ Parti iktidar olacak ve bunu sizler başaracaksınız.

Biz, Bursa milletvekilleri olarak, özellikle ben, şunu ifade etmek istiyorum; Biz bulunduğumuz makamlarda sizlerin sayesinde oturuyoruz. Bu makamlar sizlerin emekleri üzerine kurulu. Gece gündüz, işiniz düştüğünde, ilk arayacağınız kişiler bizleriz: Hasan Toktaş, Selçuk Türkoğlu, Turan Çömez. Biz İYİ Parti olarak Türkiye’nin tüm meselelerine duyarsız kalmadan, laik bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz.

Genel seçimlerden sonra partimiz zor günler geçirdi ancak Genel Başkanımız Meral Akşener’in dirayetli duruşu ve milletimizin desteğiyle İYİ Parti, Türkiye genelinde teşkilatlarını tamamladı ve üye sayısı arttı. İYİ Parti’ye ömür biçenler pişman olacaklar.

Bir konuda özellikle üzüntümü paylaşmak istiyorum. 26 Nisan 2013’te Bursa'da Selçuk Çelik adlı bir kardeşimiz, protez bacağını çıkararak, akil adamlara protesto yapmıştı. O dönemde bir açılım süreci başlatılmıştı, terörün bitirilmesi ve şehit cenazelerinin gelmemesi isteniyordu. Ancak o süreçte yapılan pazarlıklar, bu milletin kanına dokundu. O dönemde gönderilen akil adamlara karşı Selçuk Çelik protesto yapmıştı.

Şimdi, aynı mecliste, terör örgütüyle pazarlık yapanların desteklediği bir süreç başlatılıyor ve bu durum beni şaşkına çeviriyor. Bugün, o zamanın ‘akil adamları’ yerine Milliyetçi Hareket Partili milletvekillerinin, milleti ikna etmeye çalıştığını görüyoruz. Buna üzülüyorum.

Türkiye Cumhuriyeti devleti, teröre karşı mağlup bir devlet değildir. DEM Partili birinin TBMM’ye davet edilmesi, kabul edilemez. Bırakın meclise gelmesini, terörist başı İmralı’da kalacaktır, meclise giremez.

Son olarak, ilçe başkanımıza ve grup başkanvekilliği görevini en iyi şekilde yerine getiren Turan Çömez’e teşekkür ediyorum. Kendisi, yolsuzluklarla mücadele ederken, Türkiye’nin gündeminde önemli meseleleri işliyor ve halkı bu konularda aydınlatıyor.

Hepinizi, varlıkta, darlıkta ve zorlukta bir olma ümidiyle selamlıyorum. Ne mutlu Türküm diyene!”