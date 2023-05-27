MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anma Anıtı'n a katıldı. Programda konuşma yapan Bahçeli, 'Vitrin süsü milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz. Hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz.' dedi.

Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anıt ziyareti gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Milliyetçi Ülkücü Hareket, şehitlerimizin göz nuru, Türk İslam ruhunun ana gövdesidir. Ülkücü şehitlerin her biri vatandır, bayraktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır.

Ülkücü şehitlerimiz fani hayatın fazilet neferleriydi. Onlar iliklerine kadar Türk İslam ülküsüne inanmış gönül ve dava insanlarıydı. İkbal hırsıyla değil istiklal heyecanıyla yanıp tutuşmuşlardı. Onlar için dava inanılacak ve iradeyle savunulacak varoluş mirasıydı. Fidanken toprağa düşenler cennette çınar olup kök saldılar.

Küçük insanların büyük davaları olmaz. Sözde dava adamı olup da bugün eyyamcı kesilenlerin aidiyet kanalları kuşkusuz tıkanmış vicdan ölçüleri de tarumar olmuştur.

3 günlük dünyalarını 5 kuruşa pazarlayanların itibarsızlaştırmaları ömürleri boyunca kara bir leke olarak kalacaktır. Artık her şey netleşmitşir. Gizli saklı hiçbir şey kalmamıştır. Biz şehitlerimizin, gazilerimizin yanındayız.

"VİTRİN SÜSÜ MİLLİYETÇİLERLE TÜRK MİLLETİNİN İŞİ OLMAZ"

Terörle ittifak kurup milliyetçilik pozu veriyorlar. Çakma milliyetçilerle, maskeli milliyetçilerle, Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı'na reva gören milliyetçiler, vitrin süsü milliyetçilerle Türk milletinin işi olmaz. Hiç kimse de maske takarak milletimizi aldatamaz. Şehitlerimizin anıları bizimledir, mücadeleleri namusumuza emanettir.

Ülkücü şehitlerimiz milletimiz tok esirler aç hürler ülkesinde yaşamaktan kurtarmak, yıkım ve yozlaşmanın önünü kesmek için zulme meydan okumuşlardı. Gönüllerinde millet sevgisi, şuurlarında tükenmeyen bir sevdanın içten içe çilesini çekmişlerdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NA MUTLAKA ULAŞACAĞIZ"

Yoruldular, dinlendiler, vuruldular, kahpe pusularla sınandılar ama dönmediler. Son nefeslerinde bile vatan sağolsun dediler. Düşmediler, tökezlemediler, yılmadılar, yıkılmadılar. Şehitlerimiz tarih içinde tarih yazdılar. Mücadeleleri mücadelemizdir. Gün gelmiş vatan için gözyaşı dökmüşlerin, vatan sağolsun diyerek gözyaşını içine akıtmışların davası bizim davamız. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na mutlaka ulaşacağız.

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