Bursa merkezli ÜÇEL Kauçuk, 2025’i "küresel yeniden yapılanma yılı" ilan ederek dünya pazarlarında daha etkin bir stratejiye yöneldi. ÜÇEL Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Hüseyin Oruç, şirketin bu dönemde beş prestijli fuarda Türkiye’yi temsil ettiğini, UİB ve BTSO’nun yurtdışı programlarına katıldığını ve farklı ülkelerde bağımsız müşteri ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi.

"Fuarlar, yeni iş birliklerine kapı açtı"

Genel Müdür Hüseyin Oruç, bu yıl Haziran ayında düzenlenen Automechanika İstanbul’da önemli ilişkilerde bulunduklarını ifade etti. Oruç, yılın ikinci yarısında da küresel vitrindeki yerlerini koruyarak, Ekim ayında Fransa’daki Equip Auto Paris, Kasım ayının başında ABD’de gerçekleştirilen AAPEX Las Vegas ve Kasım ayının sonunda da Çin’de düzenlenen Automechanika Shanghai fuarlarına katıldıklarını belirtti.

Oruç, bu organizasyonlarda ürün gamlarını ve AR-GE kapasitelerini uluslararası ziyaretçilere tanıttıklarını, farklı pazarlardan gelen yoğun ilginin de şirketin global hedeflerini desteklediğini aktardı. "Farklı kıtalara yayılan bu organizasyonlar, hem global görünürlüğümüzü artırdı hem de yeni iş birliklerinin temelini attı" diyen Oruç, şirketin üretim kalitesinin özellikle Avrupa ve Amerika pazarlarında yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

UİB ve BTSO programları stratejiye yön verdi

Fuarların yanı sıra Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen yurtdışı sektör programlarına da katıldıklarını hatırlatan Genel Müdürü Hüseyin Oruç, beş farklı ülkede yapılan incelemelerin şirketin 2025-2028 ihracat planlamasına önemli katkılar sağladığını söyledi. Oruç, "Bu ziyaretlerde tedarik zinciri yapısı, rekabet şartları ve pazarın teknik ihtiyaçları sahada incelendi. Elde ettiğimiz veriler, ihracat stratejimizin temelini oluşturuyor" dedi.

"Doğrudan müşteri ilişkisinin 2025’in kilidi olarak görüyoruz"

Hüseyin Oruç, şirket Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Amerika’da gerçekleştirdikleri bağımsız müşteri ziyaretlerine de özel bir parantez açarak şunları söyledi;

"Bu birebir ilişkiler sayesinde mevcut projeleri değerlendirdik, ürün performanslarına ilişkin geri bildirimleri yerinde aldık ve yeni talep trendlerini gözlemledik. Bu sayede uluslararası iş birliklerimizi derinleştirdik ve yeni projeler için güçlü bir başlangıç yaptık."

"Sürdürülebilir büyüme hedefimizden taviz yok"

ÜÇEL Kauçuk’un üretim gücüne, yenilikçi AR-GE yaklaşımına ve çevreci üretim modeline de değinen Oruç, şirketin gelecek dönem yol haritasını şu sözlerle özetledi;

"Geleceğin pazarlarını bugünden hazırlıyoruz. Daha yüksek teknolojiye dayalı ürünler, çevreci üretim teknikleri ve müşteri odaklı mühendislik çözümleriyle global pazarda sürdürülebilir büyümeye kararlıyız."