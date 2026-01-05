Türkiye futbolunda yankı uyandıran yasa dışı bahis ve şike iddialarına yönelik soruşturma, kapsamı genişletilerek devam ediyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre dosyada yeni bir evreye geçilirken, inceleme alanı daha da büyütülmüş durumda.

Soruşturma sürecinde çok sayıda futbol paydaşı değerlendiriliyor

Hakemler, futbolcular, gözlemciler ve müsabaka temsilcilerinin ardından, soruşturmanın yeni aşamasında teknik direktörler ile menajerlerin de ayrıntılı biçimde inceleneceği öne sürülüyor. Yetkililerin, futbol ekosisteminin farklı unsurlarını kapsayan geniş çaplı bir değerlendirme yürüttüğü belirtiliyor.

Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu’nun, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen bazı isimleri hafta içerisinde kamuoyuna açıklaması ve bu kişiler hakkında hazırlanan dosyaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na göndermesi bekleniyor.

Kulis bilgilerine göre, disiplin kuruluna sevk edilmesi gündemde olan isimler arasında Süper Lig’de görev yapan bazı teknik direktörler ile menajerlerin de yer aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Türkiye genelindeki liglerde amatör kulüplerin de dahil olduğu toplam 139 kulüpte görev yapan yaklaşık 950 teknik adam hakkında bahis faaliyetleriyle bağlantılı inceleme başlatıldığı ileri sürülüyor.