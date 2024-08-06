Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ağustos ayı itibarıyla yaşlı ve engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş’ın yaptığı açıklamaya göre, bu ay için toplamda yaklaşık 3,6 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 2,9 milyar lira engelli aylığı ödenecek.

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlar için kapsamlı ve düzenli sosyal yardım programları oluşturduklarını belirtti. Bu yardımların, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata aktif bir şekilde katılımını desteklemeyi ve bağımsız bir yaşam sürmelerini sağlamayı amaçladığını ifade etti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal yaşama kadar geniş bir yelpazede destek sunarak, bu vatandaşların yaşam kalitelerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ağustos ayında toplam 6,5 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını söyledi.