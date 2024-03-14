Bursa’nın Yıldırım ilçesinde 5 bin metrekare alanda inşa edilen Yıldırım Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımı ile hizmete açıldı.

Yıldırım ilçesinde 5 bin metrekarelik alandan oluşan Yıldırım Gençlik Merkezi’nde, yeni nesil kütüphane, çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, güreş ve karate salonları, sinema salonu, ders çalışma alanları, el sanatları ve zeka oyunları sınıfı, kitap kafe, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunuyor. Ayrıca, salonlarıyla, sınıflarıyla, kütüphanesiyle, spor salonu ve bilişim atölyeleri ile beraber evlatlarımızın yeni buluşma noktası olacak. Salonu dolduran gençlere seslenen Bakan Bak, “Bizler sizlere çok seviyoruz. Yıldırım’da Türkiye’nin en önemli spor tesislerinden bir tanesini hizmete kazandırdık. Yıldırım’da güzel işler yapılıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bir çok projeyi ilçeye kazandırmış, kazandıracakları bir çok programda var. Başkan çalışmalarına devam etsin. Bütün destek bizlerden onlara aralıksız. Daha güzel eserler ortaya koyacağız. Bizler elimizden bütün destekleri vereceğiz. Aileler, buraya çocuklarını getirsinler. Bu spor salonları, spor merkezleri vatandaşlarımıza ücretsiz. Buraya gelen çocukları bizler ailelerle birlikte kötü alışkanlıklardan da korumuş oluyoruz. Buraya gelen 10 milyon gencimize yüzmeyi öğrettik. Buralardan öğrendikleri hem kendi hayatlarını kurtarma ve spor anlamında geliştiriyor. Hem de içlerinden çıkan bazı sporcularımızı dereceler aldı. 4 milyon öğrenciyi 3 sınıflarda yaptığımız taramalarla, hangi spora yatkın olduğunu tespit ettik. Biz her alanda her ilçede eserler kazandıran belediyelerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, insanlarıyla Bursa’nın en güzel ilçesi olan Yıldırım’a hak ettiği hizmetleri kazandırmak için 5 yıldır samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Kentin en temel ihtiyaçları için her alanda ciddi hamleler yaptık ve projeler geliştirdik. 22 spor yatırımını ilçemize kazandırdık. Tesislerimizde, 256 bin 700 vatandaşımıza spor ve eğitim hizmeti verdik. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Yıldırım Gençlik Merkezi, Türkiye’nin en büyük gençlik merkezlerinden bir tanesi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile ilçemize 5 yıldızlı bir gençlik merkezi kazandırdık. 5 bin metrekarelik alandan oluşan Yıldırım Gençlik Merkezi’nde, yeni nesil kütüphane, çok amaçlı salon, bireysel çalışma alanı, fitness salonu, güreş ve karate salonları, sinema salonu, ders çalışma alanları, el sanatları ve zekâ oyunları sınıfı, kitap kafe, müzik odası, açık basketbol sahası, tenis kortu ve e-spor alanı bulunuyor. Ayrıca, salonlarıyla, sınıflarıyla, kütüphanesiyle, spor salonu ve bilişim atölyeleri ile beraber evlatlarımızın yeni buluşma noktası olacak” diye konuştu.