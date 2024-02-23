Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl’e kazandırılan, bünyesinde 2 adet doğal çim futbol sahası, 600 kişilik tribünü, soyunma odaları, sporcu konaklama odaları gibi birçok hizmet birimini bulunduran İnegölspor tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

Bursa’nın sporda da öncü şehir olması için amatör ve profesyonel takımlara desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İnegölspor’a da modern bir tesis kazandırdı. 3 bloktan oluşan ve yaklaşık 38 dönüm alana kurulan spor tesisi, bünyesinde yer alan birçok imkânla sporculara hizmet verecek. 2 adet doğal çim futbol sahası, 600 kişilik tribünü, soyunma odaları, sporcu konaklama odaları, idari binaları, kafeteryası, yüzme havuzu, hamamı, otoparkı ve birçok hizmet birimiyle İnegöl’e değer katan tesis, aynı zamanda ilçede nice başarılı sporcunun yetişmesine imkân sağlayacak.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun halk oyunları gösterisiyle başlayan açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Ayhan Salman, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, İnegölspor Başkanı Osman Sevim, siyasi parti temsilcileri ve kulüp sporcuları katıldı.

“Atatürk Spor Salonumuzu hizmete açacağız”

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hazırlanan projelere desteklerini esirgemeden veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti. Bursa’da göreve geldiğinde üç tane olan okçuluk kulüp sayısının 39’a yükseldiğini anlatan Başkan Aktaş, Bursa’nın artık özel okçuluk salonları, tekvando salonları bulunduğunu, Bursa tarihinde ilk kez olimpiyatlarda derece elde eden Hatice Kübra İlgün’ü olduğunu söyledi. Belediyelerin altyapı, yol, sosyal ve kültürel tesis yaparak şehrin birçok noktasına dokunduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Özellikle genç nüfusa sahip olduğumuz için spor yatırımlarının çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için çok kıymetli ve değerlidir. Onlarca halı saha, spor salonları, yüzme havuzları kazandırıyoruz. En son başladığımız eski adıyla ve yine ‘Atatürk’ ismini yaşatacağımız Atatürk Spor Salonumuzu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle yüzme havuzları ve müştemilatlarıyla hizmete açacağız. Salon 55 senelik ve çürük bir salondu. O projenin de başlangıcını yaptık” dedi.

“Türk sporuna iyi sporcular yetiştirecek”

13 buçuk sene İnegöl’e hizmet ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, İnegölspor’un bu şehrin bir markası olduğunu ve 40 senedir üst kulüplere önemli sporcular yetiştirdiğini söyledi. İnegölspor’un şehir merkezinde kalan yerlerinin de Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi iş birliğinde dönüşümler yapılacağını anlatan Başkan Aktaş, “Bu tesis, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. O günkü bedelle 79 milyon TL’ye mal oldu. Bizler kulübe olan desteğimizi hiç kesmedik. Hem İnegöl Belediyesi’nin hem de iş adamlarının destekleriyle bu katkılar artarak sürecek. İnşallah İnegölspor iyi yerlere gelir. Bu desteği vermiş olmak gelecekte önemli başarılara imza atacak, Türk sporuna iyi sporcular yetiştirecek olan bu tesisin yapımında rol olmak benim için de büyük mutluluktur. Kulübümüze başarılar diliyorum, tesisimiz hayırlı olsun” diye konuştu.

“Türkiye bir spor devrimi yaşıyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılışı yapılan tesisin İnegölspor’un geleceğine mühür vuracağını belirtti. İnegölspor’u çok eskiden beri tanıdığını, 1996 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un genel sekreterliğini yaparken bir futbolcu transferi için İnegöl’e gelerek Hikmet Şahin ile görüştüğünü anlatan Bakan Bak, Hikmet Şahin’in de İnegöl’e spor anlamında da büyük katkılar sunduğunu ifade etti. İnegölspor’un önemli oyuncular yetiştiren ve altyapısı güçlü bir takım olduğunu kaydeden Bak, “Türk sporuna hizmet etmiş çok önemli bir kulüp. İnegölspor’un yolu açık olsun. Böyle bir tesisin önemli olduğunu görüyoruz. Alinur başkan da buraya bir vefa borcunu yerine getirmiş oldu. Yerel yönetimlerle spor kulüplerinin ilişkileri çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı ilk işlerden birisi amatör spor kulüplerine spor sahaları yapmak, malzeme dağıtmak, tesislerini geliştirmek oldu. Bunu devam ettiriyor ve 22 senedir Türkiye bir spor devrimi yaşıyor. Türkiye’nin dört bir yanında UEFA standartlarında yapılan 36 tane stadyum var. Devam edenler var. Yüzlerce kapalı spor salonları, 700’e yakın olimpik veya yarı olimpik yüzme havuzları var. Sporda büyük bir devrim var. Olimpiyatlardaki alınan başarılarla bunun sonuçlarını görüyoruz. En son grekoromen güreş milli takımımız, Avrupa Şampiyonu oldu. 31 sene sonra serbest güreş takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Bayan milli takımımız Avrupa ikincisi oldu. Halterde, tekvandoda sporcularımız birçok madalya kazandı. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’na İtalya ile beraber Türkiye olarak ev sahipliği yapacağız. Bu yüzden Bursa’da ve diğer şehirlerde spor anlamında birçok yatırım var” dedi.

“Bursa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor”

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak çalışmalarının bulunduğunu, İnegöl’e yeni stadyum kazandırmak için de çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Bak, “Yüzme sporuna çok önem veriyoruz. ‘Yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi çerçevesinde bugüne kadar 10 milyona yakın çocuğa yüzme öğrettik. ilkokul üçüncü sınıftaki çocuklarımızla yaptığımız yetenek taramasında üç buçuk milyon çocuğumuzu çeşitli spor branşlarına yönlendirdik. 400’e yaklaşan gençlik merkezleri, spor tesislerdi, gençlik kamplarıyla gençlerimizin hizmetindeyiz. Bir buçuk milyon gencimize de kredi ve burs veriyoruz. Ailelere sesleniyorum. Çocuklarınızı mutlaka bir spor uğraştırın. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor tesislerine getirin. 2024 Paris Olimpiyatları’na da etkin bir şekilde hazırlanıyoruz. İnegöl’deki yurt talebi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bursa’nın dört bir tarafına yaptığımız tesislerle Bursa spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Bu tesis İnegölspor’a hayırlı olsun. Başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise ’ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’ düsturuyla 22 senedir millete hizmet için çalıştıklarını söyledi. Güzel eser ve projeleri de bir bir hayata geçirdiklerini anlatan Varank, "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemediği için teşekkür ediyorum. ‘Bursa için ise helali hoş olsun. Ben elimden gelen bütün gayreti göstereceğim’ dedi. Bizler Türkiye’ye hizmet etme sevdasında olan insanlarız. Cumhurbaşkanımızın sporla ve sporcuyla olan ilişkilerini de herkes biliyor. Onun spora ve sporcuya verdiği değerin yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Sporcularımız olimpiyatlarda, dünya şampiyonlarında çok önemli başarılar elde ediyorlar. Önümüzdeki dönemde gençlerimize hizmet edecek spor tesislerini, yatırımları şehirlere kazandıracağız. Tesisleri İnegöl’e kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da son 22 senede Türkiye’de yaşanan değişimin en fazla hissedildiği şehirlerden birinin de Bursa olduğunu söyledi. Gençlik ve spor hizmetleri alanında da Bursa’da ciddi yatırımların olduğunu anlatan Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl’e kazandırılan ve gençlerin sporla buluşacağı tesislerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçenin spor markası olan İnegölspor’un yeni tesislerine kavuşmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti. Desteklerinden ötürü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na teşekkür eden Taban, İnegöl’ün genç nüfusuyla sporda ileriye dönük güzel markalar çıkartacağını söyledi. Futbol sahaları yapımı başta olmak üzere Akhisar bölgesinde spor salonu yapımına başladıklarını anlatan Taban, İnegöl Stadyumu’nun yapımıyla alakalı verilen desteklerden ötürü de teşekkür etti. Tesisler ve yeni stadyumla beraber İnegölspor’un yeni başarılara imza atacağına inandığını belirten Taban, İnegölspor’a mücadelesinde başarılar diledi.

İnegölspor Başkanı Osman Sevim ise 40 sene önce kurulan kulübe Türkiye’de nadir görülen bir tesisi kazandıran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti. Kazandırılan tesisin İnegöl’de sporun yaşatılması adına müthiş değer olduğunu belirten Sevim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan da destek beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından İnegölspor Başkanı Osman Sevim tarafından Bakan Osman Aşkın Bak’a İnegölspor forması hediye edildi. Bakan Bak, Başkan Alinur Aktaş ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra tesisi gezerek sporcularla sohbet etti.