Bayraktar, Türkiye’nin temiz baz yüke olan ihtiyacını vurgulayarak nükleer enerjiyi ekonomik bir zorunluluk olarak nitelendirdi ve büyüyen ekonomi için temiz baz yükünün gerekliliğini ifade etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde Rosatom ile yürütülen çalışmalar kapsamında inşası süren 4 üniteye ek olarak 8 reaktöre daha ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, arz güvenliği ve uygun maliyetli enerji sağlanması amacıyla 5 gigavatlık küçük modüler reaktörlerin önemine değindi.

Bayraktar, projelerin teknik, ekonomik ve sosyal boyutlarına dikkat çekerek Akkuyu NGS’nin çevresinde 300’den fazla şirketin ekosistem oluşturduğunu, binlerce çalışanın projede görev aldığını söyledi. Proje sayesinde kazanılan insan sermayesinin Macaristan ve Mısır gibi diğer ülkelere ihraç edilme imkânı bulduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya’da nükleer alanında eğitim gören yüzlerce öğrenci ile insan sermayesinin geliştiğine dikkat çekti.

Forum kapsamında Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile görüşen Bayraktar, enerji piyasalarındaki gelişmeler, arz güvenliği ve ülkeler arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliği alanlarını ele aldıklarını sosyal medyada paylaştı. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Akkuyu’daki güncel durum ve nükleer enerji alanındaki gelecek planlamaları değerlendirildiğini bildirdi.