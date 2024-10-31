Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’de ilk defa “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nı hayata geçirdiklerini belirterek, “Bu planla amacımız aile kurumunu küresel zararlı eğilimlere karşı kapsamlı bir şekilde korumak ve güçlendirmektir.” dediANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletlerde “Aile Yılı” ilan edilmesinin 30’uncu yıl dönümü dolayısıyla Katar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Aile ve Çağdaş Megatrendler” konulu konferansa resmi davetli olarak katıldı.

Konferans kapsamında Guyana Devlet Başkanı Irfaan Ali’nin eşi Arya Ali ile Malta Başbakanı Robert Abela’nın eşi Lydia Abela’nın da konuşmacı olarak yer aldığı iklim değişikliği konusunun ele alındığı “Dünyayı Kurtarmak, Aileyi Güvence Altına Almak” oturumunda katılımcılara hitap eden, soruları yanıtlayan Göktaş, çok boyutlu bir problem olarak nitelendirdiği iklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğini belirtti.

Son dönemde, tarımsal bölgelerde yaşanan kuraklığa, orman yangınlarına, deprem ve sel felaketlerine dikkati çeken Göktaş, “Bu felaketler yalnızca topraklarımıza değil, aynı zamanda evlerimize, geçim kaynaklarımıza ve en önemlisi çocuklarımızın geleceğine de tehdit oluşturmaktadır. Bu sorun, toplumumuzu bütünüyle etkilemekte ve ailelerimizin sağlığı, güvenliği ve refahı için çözümler aramak konusunda ortak bir sorumluluk taşımaktayız” diye konuştu.

Bu sorunlara yönelik politika geliştirme ve uygulama sürecinde ulusal ve uluslararası kurum ve organizasyonlarla güçlü iş birliğinin önemine vurgu yapan Göktaş, “Türkiye olarak, iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile ilgili zorlukları etkili ve sürdürülebilir politikalar ve projeler aracılığıyla ele alıyoruz. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2053 net sıfır emisyon hedefi, kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, hem çevre kirliliğini önlemek hem de iklim değişikliğiyle mücadele etmek için etkili bir girişimdir. Bu proje, yalnızca ülkemizde bir örnek teşkil etmekle kalmayıp aynı zamanda dünya genelinde sürdürülebilir çevre politikalarının geliştirilmesine de katkıda bulunmaktadır. Ayrıca göç, yoksulluk, gelir dağılımı ve eşitsizlik gibi unsurları göz önünde bulundurarak bu sorunları ele almak için politikalar geliştiriyoruz. Bu hedef doğrultusunda, İklim Değişikliği Azaltma ve Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nın ülkemiz için hayati bir yol haritası olacağına inanıyoruz. Bu plan aracılığıyla, iklim değişikliğinin toplumun tüm kesimlerini, özellikle de savunmasız grupları nasıl etkilediğine dair analizler gerçekleştireceğiz. Böylece, sosyal hizmet ve yardım programlarımızı iklim değişikliğinin etkilerine karşı tüm aileleri özellikle, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireyleri güçlendirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Bakan Göktaş, iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerde aileleri daha iyi desteklemek amacıyla sosyal hizmetler ve altyapının güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalara ilişkin soru üzerine, iklim değişikliğinin çevresel etkilerinin ötesinde sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutlarının da olduğunu aktardı.

Söz konusu boyutların kadın, çocuk, yaşlı ve engelli başta olmak üzere kırılgan grupların, ailelerin pek çok zorluk yaşamasına neden olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, “Özellikle hedef kitlesi bu gruplar olan Bakanlık olarak sağladığımız hizmetlerin sürdürülebilirliğini ve erişilebilirliğini güçlendirmek için önemli adımlar attık. Bu bağlamda, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı, bu zorluklarla başa çıkma çabalarımızda atılan somut adımlardan biridir. Bu eylem planı, ailenin korunması üzerine odaklanan Türkiye'deki ilk örnektir ve dikkatle seçilmiş ‘5 stratejik hedef’ içermektedir” diye konuştu.