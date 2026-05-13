Piyasalarda inişli çıkışlı haber akışının devam edeceğini ifade eden Memiş, mayıs ayına ilişkin altın fiyatı tahminini paylaştı. Memiş’in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

BORSADA TOPARLANMA BEKLENİYOR

Borsayı değerlendiren Memiş, "Dün piyasalarda satışlar vardı. Bu satışlarla birlikte Borsa İstanbul 100 Endeksi 14.779 puan seviyesine kadar girilmişti. 14.800'e kadar bir kar satışı zaten bekliyorduk. Şimdi buradan bugün tekrar hızlı bir toparlanma bekliyoruz. Asıl ana hedef teknik olarak 15.600 puan seviyesi. Ben düşüşleri bir alım fırsatı olarak okumaya devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

ONS ALTINDA KISA VADE HEDEFİ

Fed'in faiz indirim beklentisinin ötelendiğini belirten Memiş, "Enflasyon rakamı açıklandı dün Amerika'da %3.8 geldi, 3.7 olarak bekleniyordu. Beklenti üzerinde çıktığı için Fed yılı sonuna kadar muhtemelen faizlerde bir değişime gitmeyebilir. Veriyle birlikte ons altın 4.680'lere, 70'lere bir geldi. Oradan tekrar toparlandı. Ons altın tarafında asıl kısa vade teknik seviye 4.860 dolar seviyesi." dedi.

RUSYA VE UKRAYNA BARIŞI...

Memiş, piyasaların ateşkes haberlerine kilitlendiğini belirterek, ABD ile İran arasında barış beklentisi öne çıksa da ilk barış haberinin Rusya-Ukrayna hattından gelebileceğini söyledi. Ons altında barış haberleriyle birlikte 5 bin ile 5 bin 200 dolar seviyelerinin desteklenebileceğini ifade eden Memiş, kısa vadede ise 4 bin 850-4 bin 860 dolar aralığına dikkat çekti.

MAYIS AYI ALTIN BEKLENTİSİ

Gram altınla ilgili de konuşan Memiş, "Gram altın fiyatı dün 6 bin 800 lira seviyesinin altına gerilemişti. Şu anda 6 bin 875 lira. Burada da tekrar 7 bin lira seviyesi üzeri bir deneme göreceğiz bu Mayıs ayında. Teknik olarak beklentim bu yönde." dedi.

Memiş sözlerini şöyle tamamladı: "Piyasalarda her gün farklı bir fiyat akışları gelmeye devam ediyor. Her gün farklı haber akışları gelmeye devam ediyor. Çok yoğun bir hafta. Çok ekonomik bir ajandası yoğun. Bugün yükseliş, yarın düşüş. Ondan sonra tekrar yükseliş gibi fiyatlama göreceğiz piyasalarda."