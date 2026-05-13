Bilecik Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte hortum riski gibi olumsuzlukların meydana gelebileceği belirtildi. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı bulunmaları istendi.

