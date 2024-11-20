Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, atılan kararlı adımlarla Türkiye'de kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 37,4'e yükseldiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda yapılan "Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması Ödül Töreni"nde, salondaki tüm misafirlerin ortak yönünün değişim oluşturmak olduğunu söyledi.

"Kadın varsa gelecek vardır." diyen Bakan Göktaş, kadın girişimciliğinin yalnızca ekonomik kalkınmanın değil sosyal dönüşümün de temel taşı olduğunu dile getirdi.

Bir kadının büyüttüğü bir işin yalnızca kendisine ve ailesine değil çevresine, ülkesine ve hatta dünyaya fayda sağladığını ifade eden Bakan Göktaş, "Kadınların sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatın her alanına eşit katılımlarının sağlanması ülkemizin topyekun kalkınmasının anahtarı rolündedir. Bu inançla Bakanlık olarak kadınların istihdamda, girişimcilikte, karar alma ve temsil mekanizmalarında daha çok yer almalarını sağlayacak adımlar atıyoruz. 12. Kalkınma Planı'mızda belirtilen hedefler çerçevesinde 2028 yılı sonuna kadar kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bakan Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kadınların istihdama katılımını artıracak mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri, çalışma hayatında cinsiyet eşitliğini güçlendirecek politikalar ve esnek çalışma modellerine yönelik hedefler belirlediklerini söyledi. Bakan Göktaş, kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli kurumların çalışmalarını tek bir platformda toplayarak daha fazla kadına ulaşmak amacıyla "kadingirisimci.gov.tr" web sayfasını oluşturduklarını belirtti.

Programda, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bakan Göktaş'a plaket takdim etti.

Göktaş ve Hisarcıklıoğlu, yarışmada dereceye giren kadın girişimcilere ödüllerini verdi.