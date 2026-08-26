Kaza, Sındırgı-Simav karayolu Söğütçük Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Uçar (56) yönetimindeki 10 ZD 808 plakalı otomobil, Simav istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Murathan G. (44) idaresindeki 06 MGG 62 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, şerit ihlali yapan otomobilin sürücüsü Erol Uçar ile yanında yolcu olarak bulunan kız kardeşi Nurten Erdoğan’ın (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazada yaralanan diğer aracın sürücüsü Murathan G. ile yanında bulunan Cihan G. (34), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amacıyla Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale dönerken, savcılık kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.