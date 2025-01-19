SAKARYA (İGFA) - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya’ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve bürokratları karşıladı. Ziyarette Vali Rahmi Doğan, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Ali İncive Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Teverile ilçe belediye başkanları da yer aldı.

Sakarya’nın bir kardeşlik coğrafyası olduğuna dikkat çeken Başkan Yusuf Alemdar, seçim vaatleri arasında yer alan yaşlı yaşam merkezi için Bakan Göktaş’ı bilgilendirerek, destekleri için teşekkür etti. Alemdar, huzurevi müjdesinin de Sakarya’ya hayırlı olmasını temenni ederek, yaşlıların rahat, güvenli ve sosyal bir ortam sunacak çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Sakarya’nın bir huzur ve kardeşlik coğrafyası olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, sosyal anlamda Sakarya'da ihtiyaç sahibi kimselere ulaşmaya, kapılarını çalmaya, yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Alemdar’a görevinde başarılar dileyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, Sakarya’yı yakından takip ettiğini ifade ederek, “Sakaryalı kardeşlerimizin sorunlarına ve taleplerine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Sakarya'da tüm kuruluşlarımızla beraber vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.