Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlemeyle çocukların üstün yararını esas alan daha güçlü ve caydırıcı bir yapının hedeflendiğini belirtti.

Yeni düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açılırken, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadelenin güçlendirildiği ifade edildi. Ayrıca 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi.

Gürlek, çocukları suçla özdeşleştiren kavram ve uygulamaların da değiştirildiğini belirterek, “suça sürüklenen çocuk” yerine “adli süreçteki çocuk” kavramının hukuk sistemine kazandırıldığını kaydetti.

Çocukların suç örgütleri, sokak çeteleri, uyuşturucu, şiddet ve dijital dünyanın tehlikelerinden korunacağını vurgulayan Gürlek, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden ağır suçlarla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Gürlek, düzenlemenin hazırlanması ve yasalaşmasında emeği geçen TBMM’ye, milletvekillerine, Adalet Komisyonu’na ve ilgili kurumlara teşekkür ederek kanunun çocuklar için hayırlı olması temennisinde bulundu.