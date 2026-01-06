Milyonlarca emekli zam oranına odaklanmışken, konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. En düşük emekli aylığına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yarın ya da perşembe günü bir araya geleceği bildirildi.

Öte yandan Bakan Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı yayında en düşük emekli aylığı için AK Parti grubunun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

TBMM AK Parti Grubu konuya ilişkin bir çalışma yürütüyor. Toplantılardan sonra açıklama yapılacak. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek.

"Gelir desteği" artırma konusunda çalışmamız söz konusu. Kalıcı ne yapabiliriz onun gayreti içindeyiz.