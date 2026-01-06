İnegöl Devlet Hastanesi’nin kantinsiz kalması nedeniyle, vatandaşların mağdur olmaması adına adım atan İnegöl Belediyesi bölgeye Gastro Gezgin’i göndermişti. Kantin açılması yönünde yeniden bir ihale süreci başlatılırken, hasta yakınlarının da talebi ve isteği üzerine devreye İnegöl Belediyesi girdi.

Alınan bilgilere göre, kantin işletmeciliğine İnegöl Belediyesi de talip olmaya hazırlanıyor. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş’un İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlyas Sarı ve Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Çetin ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarıyla görüşerek bu konuda ki taleplerini ilettikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre İnegöl Belediyesi hastane içerisinde tam donanımlı bir Gastro İnegöl ve Kafe açmayı teklif etti.

PEKİ BU DURUMA NASIL GELİNDİ?

Bilindiği üzere İnegöl Devlet Hastanesi’nin yeni yerinde hizmete girmesi ile birlikte kantin ihalesini alan firmaların sözleşmeleri, gerek hizmet kalitesi gerekse de ihale şartlarına uygun davranmadıkları gerekçesi ile feshedilmişti.

İhalelerde milyonlarca liraya ulaşan teklifler sonrası ödeme zorluğu çeken kantin işletmecileri, ödeme ve hizmet kalitesi noktasında sınıfta kalıyordu. Sürekli yaşanan bu problemler nedeniyle hasta ve hasta yakınları büyük sıkıntılar yaşıyordu.

Birkaç kez kantinsiz kalan hastanede geçici çözümler üretilmesine rağmen mağdur olan vatandaşlar sorunun kökten çözümünü talep ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde yeniden kantinsiz kalan hastaneye Gastro Gezgin aracı gelerek hizmet vermeye başladı. Gastroya olan ilgi ve beklentiler sonrası AK Parti ve İnegöl Belediyesi harekete geçti.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı nezdinde izin süreci başlatan İnegöl Belediyesi’nin benzer sorunların tekrar yaşanmaması noktasında kantin işletmeciliğinin kendilerine bırakılması yönünde teklif sundukları belirlendi.

Konunun önümüzdeki günlerde netleştirilerek kamuoyuna duyurulması bekleniyor.