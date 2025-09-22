Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber YouTube kanalının konuğu oldu. Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ile gazeteci Çağlar Cilara’nın sorularını yanıtlayan Işıkhan, çeşitli önemli konulara dair değerlendirmelerde bulundu. Esnafın yakından takip ettiği 7200 iş günü meselesinin de ele alındığı programda Bakan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

7200 prim günü konusunun 2028’den önce çözüme kavuşacağını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafların en çok merak ettiği konulardan birinin bu düzenleme olduğunu söyledi. 9 bin prim gününün 7 bin 200’e, yani 25 yıl yerine 20 yılda emeklilik hakkına indirgenmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı’nın son seçim döneminde bu yönde bir vaatte bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Işıkhan, bu vaadin kendileri için bir emir niteliğinde olduğunu vurgulayarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışmalara başlayacaklarını ifade etti. Amaçlarının, Cumhurbaşkanı'nın bu müjdeyi 2028’den önce verebilmesini sağlamak olduğunu belirten Işıkhan, kapsamın tüm esnafı mı yoksa küçük esnafı mı kapsayacağına dair ayrıntıların netleştirilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Bağ-Kur’lu esnafın prim ödemede yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Bakan, prim tahsilat oranlarının düşük olduğuna işaret etti. Çalışmaların başladığını belirten Işıkhan, düzenlemeyi 2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Işıkhan; 7200 dışında, "EYT'nin ülke ekonomisine etkileri nelerdir?", "Türkiye'de asgari ücret ve emekli maaşları nereye geldi?", "Türkiye ve Avrupa'daki emeklilerin farkları nelerdir?", "SGK'ya borcu olan belediyeler", "7200 kararı nedir ne zaman çıkacak?", "Kayıt dışı istihdamda mevcut sayılar nedir", "Piyasalarda ara eleman sıkıntısı var mı?", "Gençler çalışmak için yurt dışına mı gidiyor?", "Özel sektöre doğum izni düzenlemesi gelecek mi?", "Sokaktaki vatandaşlardan gelen sorular" gibi konu başlıkları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.