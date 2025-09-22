

İznik’te yılda iki kez gerçekleşen ekinoks görsel şöleni ile ilçenin binlerce yıllık tarihi ve doğal güzellikleri gerçekleştirilen fotoğrafçılar maratonu ile profesyonel karelere yansıdı. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla düzenlenen etkinlik Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle gerçekleşti.

19-20-21 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşen İznik Belediyesi Ekinoks 2025 Fotoğrafçılar Maratonu yarışma şartnamesi tfsfonayliyarismalar.org adresi ile İznik Belediyesi resmi web sitesi duyurular kısmında ilan edildi.



145 Bin TL Ödül Sahiplerini Bulacak

İznik Belediyesi Ekinoks 2025 Fotoğrafçılar Maratonu kapsamında yarışma şartlarını taşıyarak katılanlar arasından jürinin yapacağı seçim ile toplamda 145 bin TL ödül dağıtılacak. Bu kapsamda birinciye 25 bin TL ikinciye 20 bin TL, üçüncüye 15 bin TL verilecek. 10 bin TL tutarında iki mansiyon ödülü ile sergilemeye seçilecek otuz fotoğrafa da 2500 TL hediye verilecek. 29 Eylül 2025 tarihinde toplanacak olan jüri değerlendirmesinin ardından 6 Ekim 2025 tarihinde sonuçlar ilan edilecek.