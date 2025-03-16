Avrupa Birliği (AB) ile uyum çerçevesinde hazırlanan düzenleme, otomotiv sektörünün rekabetçiliğini korurken, sürücü ve yolcu güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Yönetmelikle birlikte, binek ve ticari araçlarda uygulanacak zorunlu güvenlik sistemleri belirlendi. Buna göre, araçlarda Akıllı Hız Destek Sistemi, Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi, Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi, Olay Veri Kaydedicisi ve Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı gibi teknolojilerin kullanımı şart koşuldu.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı kapsamında binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında kademeli olarak zorunlu hale getirilecek. Olay Veri Kaydedicisi’nin orta ve ağır hizmet araçlarında 7 Ocak 2029 itibarıyla zorunlu olacağı belirtildi.

Bakan Kacır, söz konusu düzenlemenin, Türkiye’deki yerli üreticilere ilave yük getirmeden uygulanacağını ve AB ile eş zamanlı olarak yürürlüğe girdiğini vurguladı.