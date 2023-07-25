İnegölspor yönetim kurulu, altyapı tesislerinin ismim hakkını Starwood altyapı tesisleri olarak belirleme kararı aldı.

Kulüp Başkanı Osman Sevim önderliğinde, kulüp tesislerinde toplanan yönetim kurulu üyeleri, yıllardır kulübün altyapısının sponsorluğunu üstlenen Starwood Orman Ürünlerine minnet borcu ödemek adına altyapı tesislerinin ismini değiştirme karar alarak, Starwood Altyapı Tesisleri yapma yönünde karar aldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Osman Sevim, yıllardır bir beklenti olmadan kulübümüze maddi destek veren Starwood Orman Ürünleri Kurucusu ve Onursal Başkanı Mehmet Yıldız ile oğlu Hüseyin Yıldız’a teşekkür ederek, “Bilindiği gibi Starwood Orman Ürünleri herhangi bir talepte bulunmayarak yıllardır İnegölspor altyapısının sponsorluğunu yapıyor. Bu manada kulübümüzün minnet borcumuzu ödemek adına altyapı tesislerimizin ismini değiştirerek Starwood altyapı tesisleri yapma kararını aldık. Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Bu tarz güçlü firmaların destekleri sayesinde İnegöl’ümüzde binlerce gencimiz spor ile buluşuyor ve kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Bu manada İnegölspor camiası adına kulübümüze destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile ilk Starwood Orman Ürünleri Genel Müdürü Sayın Hüseyin Yıldız’ı ilk iç saha maçımız olan Fethiye maçına davet ediyoruz. Hüseyin Beyin davetimize icabet etmesi bizleri onore edecektir" dedi.

İbrahim Uslu