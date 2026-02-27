Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Edirne'de yapımı tamamlanan konutların kura çekim törenine katılmak üzere kente geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Edirne programına restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nde cuma namazı kılarak başladı.

İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Kurum, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği tarihi camide Cuma namazını eda etti. Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlarla selamlaşan ve kısa süre sohbet eden Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Edirne'ye geliş amacını anlatarak şunları söyledi:

'Şükürler olsun Edirne'ye bir kez daha gelmeyi bizlere nasip etti. Burada cuma namazımızı kıldık, dua ettik, vatandaşımızla sohbet ettik, onları dinledik. Şükürler olsun Selimiye, Mimar Sinan'ın Koca Sinan'ın bize bıraktığı emanet. İnşallah bugün daha güzel, daha güçlü olacak; bunun mücadelesini yapıyoruz. Etrafını düzenledik, biliyorsunuz daha önce bir meydan düzenlemesi yaptık. Şimdi de hem camimizin restorasyonu yapıldı hem de içerideki süslemelerimiz, hatlarımız ve tüm eserlerimiz yeniden gözden geçirildi. Vatandaşımız huzur içerisinde namaz kılıyor, dua ediyor. Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'mize vatandaşımız geliyor, hepsiyle burada görüşme fırsatı oldu. Bugün Edirne'de hem müjdelerimiz olacak; sosyal konutla ilgili kura çekimini gerçekleştireceğiz. Belediyelerimizle, vatandaşımızla görüşeceğiz. Valimizle, milletvekillerimizle ve teşkilatımızla birlikte dolu dolu bir Edirne günü geçireceğiz. Selam söylüyoruz.'

Cami programının ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre düzenlemesi yapılan Selimiye Meydanı'nı ve çevredeki iş yerlerini gezdi. Esnafla sohbet eden Kurum'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Esnaflar tarafından Selimiye temalı çerçeveli bir tablo hediye edilirken, Edirne Tava Ciğeri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak tarafından da Edirne'nin geleneksel el sanatlarından aynalı süpürge takdim edildi.

Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra, Toplu Konut İdaresi tarafından kura çekiminin gerçekleştirileceği kapalı spor salonuna hareket etti.