Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesini hedeflediklerini belirterek, vergi düzenlemelerinin geçici olduğunu vurguladı. Şimşek, Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamalarda, Merkez Bankası'nın tahminlerine göre önümüzdeki aylarda geçici faktörler nedeniyle enflasyonun yükselmeye devam edeceğini ifade etti.

Bütçe dengesinin iyileştirilmesi ve depremin etkilerinin giderilmesi amacıyla yapılan vergi düzenlemelerinin enflasyonist etki yarattığını kabul eden Şimşek, ancak bu düzenlemelerin bir kez yapıldığını ve tekrarlanmayacağını belirtti. Uygulanacak programın öngörülebilirliği artıracağını ve kaynak girişinin artmasını sağlayacağını söyledi. Bu durumun cari açığın daralması ve kura istikrar getirerek enflasyonu olumlu yönde etkileyeceğine inandığını ifade etti.

Şimşek, Körfez ülkeleriyle yapılan verimli görüşmelere dikkat çekti ve Birleşik Arap Emirlikleri ile duyurulan büyük yatırım paketini somut bir adım olarak gösterdi. Bu yatırımların kısmen bu yıl başlayarak kaynak akışına dönüşmesini beklediklerini belirtti.

Bakan Şimşek, JPMorgan yatırımcı toplantısına büyük ilginin olduğunu vurgulayarak, dünya standartlarına uygun politikalar izlendiği takdirde Türkiye'ye kaynak akışında sorun yaşanmayacağını dile getirdi. Ülkenin potansiyelinin büyük olduğunu ve doğru adımlar atılması durumunda yatırımların artabileceğini belirtti. Hisse senedi piyasasında son 8 haftadır sürekli dışardan fon girişi olduğunu da aktardı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin pazar büyüklüğünün ve potansiyelinin oldukça büyük olduğunu vurgulayarak, ülkenin ekonomik geleceğine güvenini ifade etti.