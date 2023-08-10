Bursa'nın Nilüfer ilçesi, uzun süredir düzenlenen geleneksel Nilüfer Müzik Festivali'nin altıncısının kapısına geldi. Ancak festival öncesi yaşanan gelişmeler, etkinliğin akıbetini belirsiz hale getirdi. Festivalin ev sahibi Nilüfer Belediyesi ile Bursa Valiliği arasındaki anlaşmazlık, konaklama ve alkol konularında yoğunlaştı.

Daha önceki yıllarda da tartışmaları beraberinde getiren konaklama ve alkol düzenlemeleri bu yıl da gündemi meşgul etti. Bursa Valiliği, festivalin gerçekleştirileceği tarihlere denk gelen 1-2-3 Eylül'de Balat Ormanı'nda kamp yapmayı ve alkol tüketmeyi yasaklayan bir karar almıştı. Bu karar, festivali düzenleyen Nilüfer Belediyesi tarafından tepkiyle karşılandı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu karara ilişkin Balat Ormanı'nda bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Gürhan Akdoğan da katıldı. Erdem, konuşmasında festivalin iptal edildiğini duyurdu.