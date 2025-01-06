Ankara'da düzenlenen Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısında, Türkiye'nin dolandırıcılık ve yasa dışı bahisle mücadelede atacağı yeni adımlar ele alındı. Bakan Şimşek, toplantıya katılan bakanlık ve kurum yetkilileriyle birlikte, bu suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele etmek amacıyla kapsamlı önlemler alacaklarını belirtti.

Bakan Şimşek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla ilişkili kişilerin tüm mal varlıklarına el konulacağını ifade etti ve bu suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, kurumlar arası işbirliğinin güçlendirileceğini de dile getirdi.

Toplantıda, sanal ortamda işlenen suçlarla mücadele için yapay zeka destekli tespit sistemlerinin kullanılacağı belirtildi. Bakan Şimşek, finansal kuruluşların suç gelirlerini aklamasını engellemek için gerekli önlemleri alması gerektiğini, tedbirlere uymayan kurumlara yaptırım uygulanacağını açıkladı. Bunun yanı sıra, dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarının önlenmesi için ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirileceği ifade edildi.

Bakan Şimşek, küresel suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve suç gelirlerinin yok edilmesi adına uluslararası düzeyde işbirliğinin artırılacağını kaydetti. Yapay zeka destekli sistemlerin suçluları daha hızlı tespit etmek için önemli bir araç olacağına dikkat çekti.

Zaferle mücadele edilecek yasa dışı bahis suçuna ilişkin olarak Şimşek, bu suçlara karışanların mal varlıklarına el konulacağını yineleyerek, mücadelenin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Teknolojinin suç tespiti ve engellenmesindeki rolünün giderek daha önemli hale geldiğini ifade etti ve bu sistemlerin sanal suç şebekelerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.