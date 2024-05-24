Ons altında yaşanan düşüş gram altını da etkisi altına aldı. Öte yandan çarşamba günü ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını FOMC tutanaklarında faiz artırımının mümkün olduğu belirtilirken, ekonomistlerin faiz indirimi beklentileri de 2024 yılı sonuna kadar 27 baz puana düştü.

Altında yaşanan bu dalgalanmalar sonrası uzmanlar yeni formüller üretmeye başladı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın tarafında 2.700, 3.000 ve 3.500 lira seviyesinin sırasıyla görülebileceğini belirtti.

Memiş, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Bu hafta altın yatırımcısına ‘panik yapmayın’ uyarım vardı. Ons nereye, gram altın oraya. Sert dalgalanmalar kafa karışıklığına neden olsa da, altın bu yıl da yatırımcısının yüzünü güldürecek. Yıla 2.050 lira seviyesinden başlayan gram altın, değer kaybetmesine rağmen 2.452 lira seviyesinde. Yani, 5 ayda gramında 400 lira değer kazanmış. Mayıs-Haziran ayları için manipülasyon fiyatlaması planlandı. Aynısı da oluyor. Temmuz ayı itibariyle yükselişin yeniden başlayacağını söyleyebilirim.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iki kamu bankasını fiziki altın talebini karşılamak için görevlendirdi ve sorun kısmen çözüldü. O dönemlerde vatandaşları hangisinin alınıp alınmaması konusunda önemli uyarılarım olmuştu. Ancak bugüne baktığımızda hem gram altın hem de sarrafiye grubu altınlarda işçilik kalmadı, her şey normal. Vatandaş parası neye yetiyorsa onunla alımlarını yapabilir. İster 22 ister 24 ayar olsun farketmez, yeter ki altınları olsun

Altın, uzun vadeli en çok kazandıran yatırım aracıdır. Son 20 yılda yüzde 8 binden fazla getirisi olan gram altın, Türkiye’de en çok kazandıran yatırım aracı olmuştur. Türkiye’de gram altın dolar ve ons altından beslenen çift ayaklı şanslı bir yatırım aracıdır. Ondan sebep altının fiyatına değil, miktarına odaklansınlar. Fiyat konusunda oldukça rahat olsunlar. Miktarını artıran her zaman şanslıdır. Diğer yandan bankaların alım-satım makas aralığı zaten al-sat fırsatı sunmuyor. Satan yerine koyamaz, zarar eder. Altın sadece ev ya da araç alırken nakde çevrilir.

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak, bunun neresi vatandaşın menfaatine? Çıkar çevreleri rahatsız, kusura bakmasınlar” açıklamasını hatırlatan Memiş, “Altın için yepyeni bir dönem bizi bekliyor” şeklinde yorum yaptı.