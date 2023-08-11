Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize'deki programı kapsamında 1988 yılında mezun olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.RİZE (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere gerçekleştirdiği il ve okul ziyaretleri kapsamında bu kez 1988 yılında mezun olduğu Rize Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyaret programında çeşitli branşlarda derslerine giren emekli öğretmenleri Ahmet Ali Sarıhan, Fikri Günay, Nurettin Ödül, Ali İhsan Öksüz, Mehmet Büyük, Hızır Aktaş, Adem Külünk ve sınıf arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede yetiştirdikleri öğrencinin Millî Eğitim Bakanı olduğundan büyük gurur duyduklarını ifade eden öğretmenler, Bakan Tekin'e yeni görevinin hayırlı olmasını dilediler.

Bakan Tekin ise bugünlere kolay gelinmediğini vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok zorlu süreçlerden geçerek bugünlere ulaştıklarını, Türkiye Yüzyılı'nda eğitimi çok daha iyi noktalara getirmek için gece gündüz çalışacaklarını kaydetti.

Tekin, emeklerinden dolayı tüm öğretmenlerine teşekkür ederken, öğretmenlerin görüş, öneri ve beklentilerini dinledi