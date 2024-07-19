Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da yaz okulu öğrencilerini ziyaret etti.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beylikdüzü Büyükşehir İlkokulunda faaliyet gösteren yaz okulunda öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Tekin, okulu ziyareti sırasında ilköğretim öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Tekin; daha sonra bisiklet tamir, müzik, masal atölyeleri ile spor ve satranç eğitimlerinin yapıldığı bölümleri ziyaret etti.

Müzik atölyesinde öğrencilerin keman, piyano ve gitar eşliğindeki eserlerini dinleyen Bakan Tekin, masal atölyesinde ise çocuklarla masal dinledi.

Bakan Tekin, tekvando ve satranç müsabakalarını izleyip öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere eğitimlerine ilişkin sorular soran Tekin, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.