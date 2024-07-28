Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformları aracılığıyla bölücü terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunan kişilere yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İstanbul ve Siirt'te tutuklamaların gerçekleştiğini açıkladı.

Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'inin tutuklandığını, 7'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti. Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını, 1'inin adli kontrol kararıyla serbest kaldığını ifade etti.

Tunç, soruşturmaların büyük bir titizlikle devam ettiğini vurgulayarak, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize yönelik tehditler asla amacına ulaşamayacaktır" dedi. Bu tutuklamaların, Türkiye'nin ulusal güvenliğini koruma kararlılığının bir göstergesi olduğunun altını çizdi.