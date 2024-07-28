Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bağlıca Köyünde gerçekleştirilen mevlit programı öncesinde vatandaşlarla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet saha programlarına aralıksız devam ediyor. Hürriyet Bağlıca köyünde geleneksel olarak yapılan mevlit öncesi vatandaşlarla buluştu. Köy sakinleri Başkan Hürriyet’e ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek çalışmalarında başarılar dilediler. Hürriyet ziyaret esnasında bölgedeki tarihi ışıklı mescidini de ziyaret ederek bölge muhtarlarının taleplerini dinledi.

Programda Başkan Hürriyet’e Başkan Yardımcısı Muhammet Ertürk ve Köy Hizmet Masası Sorumluları İsmet Kanık ile Turgay Oruç eşlik ederken etkinliğe, Bağlıca Mahalle Muhtarı Mehmet Sağlık, Ambarcı Mahalle Muhtarı Mustafa Karaboğa, Düğmeciler Muhtarı Nusret Tezcan, Akmeşe Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Rahim Varol, Yenice Mahalle Muhtarı İlhan Gülser, Güvercinlik Mahalle Muhtarı Enes Malik Bozkurt, Kurtdere Mahalle Muhtarı Osman Fidan ve Alikahya Cumhuriyet Mahalle Sevgi Koyun ile çok sayıda vatandaş programa katıldı.