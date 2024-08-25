Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen ile beraberindeki Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik,Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin; “Yeni Hayvancılık Desteklemeleri Programı” kapsamında İzmir’in Ödemiş, Tire ve Bayındır ilçelerinde 23-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılarda üreticiler ve hayvancılık sektörü temsilcileri ile buluştu.İZMİR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, sektörel toplantılarda yaptığı konuşmalarda, sözleşmeli üretimin üreticilere güvence sağladığını ve pazarlama risklerini azalttığını vurguladı. Gümen, tarımsal üretim planlaması sayesinde hem üreticilerin hem de tüketicilerin mağdur olmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.



Toplantılar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Yeni Hayvancılık Desteklemeleri Programı’nın başlıklarını açıkladığı sinevizyon gösterimi ile başladı. Ardından, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, yeni destekleme programının detaylarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. Toplantılarda ayrıca, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de hazır bulundu. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, sunum sonrası üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyerek, istişarede bulundu.

YENİ DESTEKLEMELER VERİMLİLİĞİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Bakan Yardımcısı Gümen, Yeni Hayvancılık Desteklemeleri Programı'nın verimli ve kaliteli üretimi teşvik etmek için geliştirildiğini belirtti. Verimliliği artırıcı kriterleri karşılayan işletmelerin daha yüksek destek alacağını vurgulayan Gümen, hastalıktan ari işletmeler, aile işletmeleri, kadınlar ve gençlere yönelik pozitif ayrımcılık politikalarının da yeni destekleme programında yer aldığını söyledi.

Gümen, “Yeni Hayvancılık Desteklemeleri ile belirlenen kriterleri yerine getiren işletmelere ilave destekler verilecek. Bu sayede üretimde verim ve kalite artacak. Özellikle belirli bölgelerdeki üretimin teşvik edilmesi, maliyetleri düşürürken kaliteyi artıracak. Sözleşmeli üretim modeli ise üreticilere güvence sağlayarak pazarlama risklerini en aza indirecek. Üretim planlaması sayesinde üreticimiz, ürününü hak ettiği değerde pazara sunabilecek” dedi.

Toplantılar sonrasında Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Emre Gürçay ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bölgedeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek üreticilerin sorun ve taleplerini dinledi, istişarelerde bulundu.